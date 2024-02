Hayden Christensen è tornato nell’universo di Star Wars in occasione della serie Obi-Wan Kenobi e in Ahsoka e proprio il progetto con star Rosario Dawson gli ha regalato la possibilità di eliminare qualcosa presente nella sua bucket list. la lista della cose da fare prima di morire.

L’attore, intervistato da Empire, ha infatti raccontato:

Hayden ha ricordato:

Quando mi stavo preparando per Obi-Wan Kenobi, ho iniziato a immergermi in Clone Wars, e l’ho amata. Mi ricordo di aver pensato: ‘Sarebbe così fantastico vedere alcune parti della serie in live-action’.

L’attore non aveva ancora visto lo show animato, tuttavia ne conosceva la storia da tempo:

Hayden ha inoltre commentato il suo ritorno nella saga:

Quando abbiamo finito le riprese dei prequel, ho pensato che fosse finita, che il mio viaggio con il personaggio fosse concluso. Poter tornare e girare altre scene con Anakin e Darth Vader è stata un’opportunità fantastica. Le scene che ho potuto realizzare come Darth Vader in Obi-Wan, quello è stato immenso per me. Poter aggiungere un po’ di tessuto connettivo al personaggio e colmare un po’ di più il vuoto che conduce a Vader era qualcosa che valeva veramente la pena di fare.