Molti dei fan di Star Wars chiedono a gran voce l’esordio live action di Cal Kestis, protagonista degli ultimi videogiochi.

In una recente intervista con The Direct, Cameron Monaghan ha parlato delle condizioni che accetterebbe per interpretare Cal Kestis in live-action in un prossimo film o serie tv di Star Wars:

Dovrebbe essere nel modo giusto. Con questo intendo dire che deve continuare la storia del personaggio in qualche modo. Non voglio che lui si presenti semplicemente per stare lì e solo per essere lì. Voglio che che ci sia un significato per il personaggio stesso. Quindi, dovrebbe avere un senso. Ma nel giusto contesto allora, sì, assolutamente lo farei.

Trovate Cal Kestis in Star Wars Jedi: Survivor, disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e PC.

Fonte: Screen Rant

