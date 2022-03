Debutto: 3 ottobre 2014 su Disney XD e Disney Channel con il lancio del pilot (Star Wars Rebels: The Movie). Prima stagione in onda dal 1 novembre su Disney XD.

Tra le voci di corridoio che circondano la serie didedicata ad Ahsoka, c’è la presenza di, uno dei protagonisti di Star Wars: Rebels, e i fan vorrebbero che a interpretarlo sia, la star del live action di

Sul suo account Instagram, Massoud ha condiviso una fan art che lo ritrae come Ezra Bridger. Utilizzando le storie, l’attore ha condiviso la fan art realizzata da RenderDriver e GuilleGFX che raffigura l’attore con il vestito finale del protagonista di Rebels, sotto forma di post per la serie dedicata ad Ahsoka. L’attore ha condiviso la fan art ringraziando il pubblico per sognare al suo fianco, alimentando quindi le speranze dei fan di vederlo diventare la versione live action di Ezra.

Potete vedere la foto qui sotto:

Il nuovo show racconterà le avventure di Ahsoka Tano, già protagonista della serie animata Star Wars: The Clone Wars e poi apparsa nella seconda stagione di The Mandalorian e in The Book of Boba Fett in versione live-action. Il personaggio è interpretato da Rosario Dawson e nel cast ci saranno anche Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren, e Ivanna Sakhno in un ruolo ancora da rivelare.

