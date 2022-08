Dopo la messa in onda del finale di Better Call Saul, AMC ha condiviso il teaser delle due nuove serie con star Bob Odenkirk e Giancarlo Esposito: Straight Man e Parish.

I due attori hanno infatti proseguito la collaborazione con l’emittente e nel 2023 saranno di nuovo protagonisti sugli schermi con due progetti. Se di Straight Man si conoscono già i dettagli, di Parish (a meno che non sia avvenuto un cambio di titolo con l’annunciato The Driver), non si conoscono dettagli.

Ecco il video condiviso online:

Il progetto Straight Man è tratto dall’omonimo romanzo scritto dal vincitore del premio Pulitzer Richard Russo. Il debutto della serie avverrà nel 2023 e nel team della produzione ci saranno AMC Networks, TriStar TV e Gran Via.

La sceneggiatura è stata firmata da Aaron Zelman e Paul Lieberstein, coinvolti come co-showrunner.

Alla regia, invece, ci sarà Peter Farrelly, impegnato anche come produttore in collaborazione con Odenkirk, Mark Johnson, Richard Russo, Naomi Odenkirk e Marc Provissiero.

La prima stagione sarà composta da otto puntate che uniranno insieme elementi comici e drammatici.

Al centro della storia ci sarà William Henry Devereaux Jr (Bob Odenkirk), l’improbabile capo facoltà del dipartimento di letteratura di un’università in difficoltà economiche situata in Pennsylvania. L’uomo sarà inoltre alle prese con una crisi di mezza età.

Fonte: Twitter