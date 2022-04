Nel tanto atteso trailer della stagione 4 dipubblicato ieri da, fa la sua comparsa un inquietante, già visto nei poster e nella campagna marketing.

In una recente intervista con la IGN, i fratelli Duffer hanno confermato l’importanza dell’oggetto nella trama di questa stagione:

Ross: Si tratta di una parte fondamentale del mistero che i ragazzi di Hawkins vogliono risolvere. Non dirò altro se non che è una cosa veramente, veramente, veramente importante da qui in avanti.

Matt: E non volete vedere l’orologio! Non succedono belle cose a chi vede l’orologio.