ha parlato della stagione 4 diregalando qualche anticipazione suche, come rivelato dai primi trailer e dagli spoiler, si ritroverà in Russia dopo la battaglia di Starcourt.A cercare di “salvarlo” saranno Joyce (Winona Ryder) e Murray Bauman (Brett Gelman), dando il via a un’avventura epica.

Harbour, intervistato da IGN, ha dichiarato:

Hopper ha questa qualità in stile Indiana Jones in molto di ciò che fa, ma in Russia è nel suo momento peggiore, è una specie di Notte oscura dell’anima in cui ha bisogno di attraversare questo passaggio davvero dark per poter arrivare dall’altra parte. Quindi sì, sono alcune delle cose più brutali che ha dovuto affrontare fisicamente e anche mentalmente.

Nella nuova stagione ci sarà spazio per alcune rivelazioni riguardanti il passato dell’ex sceriffo di Hawkins e l’attore aveva già anticipato:

In questa stagione ci saranno delle cose divertenti, ma anche quelle più drammatiche e intense che io abbia mai dovuto interpretare. Vedremo molte scene in cui Hopper è particolarmente vulnerabile, riveleremo molti punti del suo passato a cui abbiamo solo accennato con gli scatoloni in soffitta. Vedremo molti di questi elementi e poi una sua rinascita.

L’attore ha sottolineato:

Possiede una certa vulnerabilità e al tempo stesso deve avere una brutalità se vuole sopravvivere in Russia. Avremo l’occasione di vedere un lato totalmente inedito di lui ed è una delle mie cose preferite della serie.

