Stranger Things 4: i Metallica e gli Iron Maiden ringraziano la serie

La stagione 4 di Stranger Things ha usato nel migliore dei modi la musica, come dimostra il successo di Running Up That Hill di Kate Bush, e ora i Metallica e gli Iron Maiden hanno ringraziato online la serie.

Una foto di Eddie con in mano un’audiocassetta degli Iron Maiden mentre sottolinea che quella è musica è stata infatti usata dal gruppo per sostenere la serie, sottolineando di essere totalmente d’accordo con il personaggio interpretato da Joseph Quinn.

I Metallica hanno invece condiviso l’epica scena in cui proprio Eddie suona Master of Puppets per attirare l’attenzione dei pipistrelli che proteggono la casa dove si trova Vecna nel Sottosopra.

Il post della band sottolinea:

Il modo in cui i fratelli Duffer hanno incorporato la musica in Stranger Things è sempre stato di un livello superiore, quindi siamo stati incredibilmente entusiasti che abbiano incluso Master of Puppets nella serie, ma anche del fatto che abbiano costruito sul brano una scena così importante. Eravamo tutti eccitati nel vedere il risultato finale e quando lo abbiamo visto siamo stati totalmente sbalorditi… Si tratta di una scena realizzata estremamente bene, talmente tanto che alcune persone sono riuscite a indovinare la canzone solo vedendo per pochi secondi le mani di Joseph Quinn nel trailer!

I Metallica hanno poi sottolineato:

Essere una parte così grande del percorso di Eddie e, ancora una volta, essere in compagnia degli altri fantastici artisti presenti nello show è un incredibile onore.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate dei ringraziamenti dei Metallica e degli Iron Maiden a Stranger Things? Lasciate un commento!

Fonte: Instagram, Facebook