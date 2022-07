Stranger Things 4: Matthew Modine crede che Papa sia ancora vivo

Matthew Modine, che interpreta Papa ( il Dottor Brenner) in Stranger Things, non è convinto che il suo personaggio sia morto dopo gli eventi della stagione 4.

In una recente intervista con Vulture, l’attore ha dichiarato che non considera che Papa sia morto:

No, non lo considererei tale. Perché non vorrei che fosse morto. Tre cose sono curiose per me: come è sopravvissuto al Demogorgone? Come è sopravvissuto a Uno? E quando Undici cerca di usare il suo potere contro il dottor Brenner dopo aver fatto saltare in aria tre guardie, lui la ostacola senza batter ciglio e dice: “Non pensavi che sarebbe stato così facile, vero?”. Perché non funziona su di lui, c’è qualcosa di più in Brenner di quanto sembri?

Non vedo l’ora di lavorare di nuovo con Millie. Dico Millie, perché in realtà non ho nulla a che fare con gli altri membri del cast, a parte Paul Reiser.