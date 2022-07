Stranger Things 4: i fratelli Duffer svelano quale personaggio doveva morire nella prima versione del finale

La stagione 4 di Stranger Things si è conclusa e i fratelli Duffer hanno ora svelato che inizialmente un altro personaggio doveva morire nel finale del Volume 2.

Ovviamente non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla quarta stagione.

Matt Duffer ha dichiarato a Collider:

Per quanto riguarda chi sopravvive, chi vive o chi muore, penso ci fosse una versione in cui Dimitri, ovvero Enzo, non sopravviveva.