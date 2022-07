Stranger Things 4: i retroscena e il video dell’epica performance di Eddie sulle note di Master of Puppets

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel Volume 2 della stagione 4 di Stranger Things c’è un’epica scena che mostra Eddie suonare alla chitarra Master of Puppets dei Metallica e online è stato condiviso il video di quell’emozionante momento di cui sono stati svelati i retroscena.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non avete visto gli ultimi due episodi e non volete anticipazioni!

Nell’ottava puntata della quarta stagione di Stranger Things Eddie e Dustin si occupano di distrarre i pipistrelli che “proteggono” l’abitazione dove si trova Vecna e il personaggio interpretato da Joseph Quinn suona alla chitarra il brano dei Metallica intitolato Master of Puppets.

Ecco il video:

La canzone del 1986 è stata scelta fin dalle fasi della stesura della sceneggiatura dai fratelli Duffer per quella scena così importante che si svolge nel Sottosopra.

Nora Felder, che ha l’incarico di supervisore musicale della serie Netflix, ha dichiarato:

Era un altro di quei momenti in stile ‘Deve essere questa canzone’. Questa parte della storia si preannunciava come cruciale e in grado di emozionare, con Eddie che affronta eroicamente la lotta della sua vita. Penso che i fratelli Duffer provassero la sensazione che far sentire Master of Puppets durante la scena estesa fosse la scelta giusta. Non abbiamo parlato di nessuna altra canzone.

Master of Puppets, secondo Nora, si allinea perfettamente all’immagine pubblica “apparentemente arrogante e sopra le righe” di Eddie che l’ha portato a essere incompreso:

Le qualità in stile Talismano della chitarra di Eddie e della musica punk metal lo aiutano a entrare nuovamente in connessione con le caratteristiche gelosamente custodite di amore, attenzione e coraggio.

Felder ha aggiunto inoltre che ci sono dei punti in comune tra le droghe a cui si fa riferimento in Master of Puppets e Vecna:

Condividono delle somiglianze per il fatto che entrambi hanno dei poteri in grado di distruggere la vita che derubano le persone dei loro poteri personali che li contraddistinguono.

Il contrasto tra il testo radicato in elementi psicologici e sociali e le sonorità metal è poi stato considerato perfetto per rappresentare l’interiorità di Eddie e la differenza con la sua immagine pubblica.

Nora Felder ha quindi contattato i manager dei Metallica:

Sapevo che la situazione sarebbe stata presa seriamente in considerazione, visto che avevamo usato la canzone The Four Horseman nella stagione 2 e avevamo scoperto all’epoca che erano fan dello show. Master of Puppets è una canzone piuttosto significativa del loro catalogo, e penso sia considerata una delle preferite durante i concerti. Volevo dimostrare rispetto nell’assicurarmi che i Metallica capissero totalmente il contesto in cui sarebbe stata usata la canzone, e quanto fosse integrale per la scena e per questo nuovo personaggio, Eddie Munson, che nessuno aveva ancora incontrato nelle precedenti stagioni.

Il team della produzione non ha però avuto particolari problemi e ha ottenuto il via libera per l’uso nella scena. Joseph Quinn ha quindi imparato a suonare la canzone seguendo una traccia preregistrata:

Tutti hanno pensato che abbia compiuto un lavoro grandioso.

