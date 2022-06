L’evoluzione del personaggio di Will Byers in, in particolare nel Volume 1 della stagione 4, ha portato i fan a farsi delle domande sulla sua sessualità . Gli indizi che Will possa essere gay sono diversi: ipotesi che sono state commentate anche da Noah Schnapp, Millie Bobby Brown e Shawn Levy

Ma ora tocca ai creatori della serie, i Fratelli Duffer, affrontare la questione. In un’intervista con TVLine i due showrunner hanno innanzitutto spiegato che capiscono benissimo la curiosità dei fan:

Tuttavia, non è questo il momento per dare risposte. La buona notizia, però, è che a quanto pare qualcosa di più si capirà nel Volume 2, ovvero i due maxi-episodi rimasti della stagione 4 che usciranno su Netflix il 1 luglio:

Anche su Variety i due showrunner hanno parlato dell’evoluzione di Will:

Millie e Noah hanno detto che la sessualità di Will va lasciata alla libera interpretazione degli spettatori. Ma Finn Wolfhard ha detto che scopriremo “chi piace a Will” nella seconda parte della stagione. Si farà riferimento diretto alla sua sessualità?

L’arco narrativo completo non è ancora compiuto, perché mancano due episodi, il terzo atto. Molte cose si risolveranno, e faremo lo stesso sul fronte dell’evoluzione dei personaggi. Possiamo dire che questo accadrà con l’arco evolutivo del personaggio di Will. Quindi sarà più facile per tutti (per noi e per gli attori) parlarne quando avremo concluso questi due episodi.