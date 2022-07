Stranger Things 4: in un video Joseph Quinn si commuove per l’affetto dei fan

Stranger Things 4 ha reso una star internazionale Joseph Quinn, interprete di Eddie Munson, che si è commosso fino alle lacrime per la dimostrazione di affetto ricevuta da parte dei fan della serie dei fratelli Duffer durante un evento di cui sono emersi i video online.

L’attore, oltre a essere diventato virale con la scena in cui il suo personaggio suona Master of Puppets dei Metallica, negli ultimi giorni ha partecipato all’evento Showmasters Comic Con. Un video condiviso su Twitter mostra ora Joseph mentre ascolta una fan mentre lo ringrazia per essere stato incredibilmente disponibile e averli apprezzati durante le interazioni avute nel weekend. La sua reazione all’apprezzamento ricevuto è all’insegna della commozione e l’attore non è riuscito a trattenere le lacrime mentre era sul palco.

joseph got emotional when a fan thanked him for this weekend >:((( pic.twitter.com/9twXNdIWJ4 — fairy misses joseph 🤍 (@teenylino) July 10, 2022

I fan di Stranger Things, un po’ come accaduto con Barb, non appena conclusa la visione della quarta stagione hanno iniziato a chiedere “giustizia per Eddie” e sono in tanti a sperare che nella quinta stagione, l’ultima che verrà realizzata, il giovane possa riapparire in qualche modo o possa avere spazio in qualche progetto spinoff, che si tratti persino di un romanzo o di un fumetto.

Fonte: ScreenRant