Come era prevedibile,ha battuto ogni record di ascolti nella classifica di Netflix. Come ogni mercoledì, il gigante dello streaming ha diffuso i dati settimanali di film e serie tv più visti sulla piattaforma, e i nuovi episodi della serie dei Fratelli Duffer hanno superato ogni più rosea aspettativa,

Secondo i dati pubblicati da Netflix, nella settimana 23-30 maggio la serie è balzata in testa alla classifica registrando la bellezza di 287 milioni di ore visualizzate. Va tenuto presente che in questa settimana, Stranger Things è stato in realtà disponibile solo tre giorni: venerdì, sabato e domenica. Il dato è nettamente il più alto mai registrato da quando Netflix comunica queste informazioni, battendo il record precedente, detenuto da Bridgerton 2 (193 milioni di ore nel weekend di lancio, tra il 21 e il 27 marzo 2022).

Tutte e quattro le stagioni della serie sono tornate inoltre in top five durante la settimana: la stagione 1 ha registrato 28 milioni di ore visualizzate al terzo posto, seguita dalla stagione 3 con 24.2 milioni al quarto e la stagione 2 con 22.2 milioni al quinto.

Ricordiamo che da qualche tempo le classifiche di Netflix non considerano più come “visualizzazione” la visione di almeno due minuti di un episodio, ma vengono realizzate calcolando il totale delle ore visualizzate. La prima parte della stagione 4 di Stranger Things è composta da sette episodi lunghi tra i 63 minuti e i 98 minuti – cosa che senza dubbio ha contribuito a generare un monte ore visualizzate notevole.

Il Volume 2, composto da due episodi, arriverà il 1 luglio. Stranger Things è stato poi rinnovato per una quinta e ultima stagione.

NETFLIX: LA CLASSIFICA MONDIALE DELLA SETTIMANA

STRANGER THINGS 4 – 286,790,000 AVVOCATO DI DIFESA 1 – 64,820,000 STRANGER THINGS 1 – 38,050,000 STRANGER THINGS 3 – 24,290,000 STRANGER THINGS 2 – 22,210,000 OZARK 4 – 21,910,000 THE BOSS BABY – BACK IN THE CRIB 1 – 19,890,000 LOVE DEATH ROBOTS 3 – 15,390,000 BRIDGERTON 2 – 11,340,000 THE CIRCLE 4 – 10,260,000

Fonte: Top10