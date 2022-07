Stranger Things 4 Volume 2, Netflix crasha brevemente dopo l’uscita del finale!

Se serviva una dimostrazione del successo di Stranger Things e del livello di anticipazione che ha raggiunto l’uscita del Volume 2 della stagione 4, eccola: Netflix è andato in crash per un breve periodo nelle prime ore di oggi.

Non appena il Volume 2 è arrivato sulla piattaforma (a mezzanotte Ora del Pacifico, le nove del mattino da noi), numerosi utenti hanno segnalato al sito Downdetector.com malfunzionamenti, arrivando a certo punto a un picco di oltre 15,000 segnalazioni. Si è trattato del classico collo di bottiglia (ne sono capitati altri in passato, su diverse altre piattaforme come per HBO Max con il finale di Euphoria) ed è stato risolto nel giro di mezz’oretta.

Quanto accaduto, comunque, non stupisce: il Volume 1 ha battuto il record come serie in lingua inglese più vista di sempre nel primo mese di uscita su Netflix. Non è detto che questa seconda parte ottenga lo stesso risultato, ma unicamente perché è composta da meno ore (anche se parliamo comunque di due episodi per un totale di 4 ore).

me waiting patiently after netflix crashed pic.twitter.com/YZ7X56vhai — hejo (@heizdu) July 1, 2022

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety