Stranger Things 5: la copertina della sceneggiatura del primo episodio!

È in occasione dello Stranger Things Day che la produzione della serie ha deciso di pubblicare la prima immagine della sceneggiatura della quinta e ultima stagione.

Lo Stranger Things Day cade il 6 novembre, e ricorda il 6 novembre 1983, quando Will Byers spariva misteriosamente dando il via ai fatti della serie.

Per celebrare la ricorrenza, negli Stati Uniti è stata organizzata una proiezione sul grande schermo del Volume 2 della quarta stagione della serie, invitando i partecipanti a presentarsi in cosplay. Per l’occasione è stato anche realizzato un poster speciale, inoltre nelle location di Londra e Atlanta dove si trova la Stranger Things: Experience e negli store ufficiali di Dallas, Miami, Parigi e Los Angeles sono stati messi in vendita oggetti di merchandise esclusivi e altre sorprese.

Ma è sull’account ufficiale della serie che è stata messa la sorpresa più grande: la prima pagina della sceneggiatura della quinta, attesissima stagione! Scritta dai Fratelli Duffer, creatori della serie, la puntata si intitola Chapter One: The Crawl, che dovrebbe voler dire “il seminterrato”:

Infine, sono state diffuse anche alcune immagini dietro le quinte della serie inedite:

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.