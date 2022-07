Stranger Things 5 sarà più breve e ambientata interamente a Hawkins

Stranger Things tornerà prossimamente con la stagione 5 e i fratelli Duffer hanno iniziato a condividere alcune anticipazioni riguardanti le nuove puntate.

Durante il podcast Happy Sad Confused, Matt Duffer ha annunciato che il capitolo finale sarà più breve del quarto ciclo di puntate:

L’unico motivo per cui non pensiamo sarà così lunga è perché, se si dà uno sguardo attento, è quasi un crescendo prima che i nostri ragazzini vengano realmente coinvolti nel mistero sovrannaturale. Puoi conoscerli, vederli nella loro vita quotidiana, scoprire contro cosa stanno lottando, adattarsi al liceo, e così via. Steve sta cercando di trovare qualcuno con cui avere un appuntamento, tutte cose di questo tipo. Niente di tutto quello, ovviamente, accadrà nei primi due episodi della stagione 5.

Il co-creatore della serie ha aggiunto:

Per la prima volta non abbiamo concluso le cose alla fine della quarta stagione, quindi sarà in movimento. Non so se andrà a 100 miglia all’ora all’inizio della quinta stagione, ma si muoverà piuttosto velocemente. I personaggi saranno già in azione, avranno già un obiettivo e qualcosa che li motiva, e penso che questo darà forma almeno a un paio di ore e faranno sentire questa stagione davvero diversa. Sono certo che la conclusione sarà un po’ più lunga, sarà come Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re con una cosa tipo otto finali.

Matt Duffer ha inoltre spiegato a Entertainment Weekly:

Vogliamo ritornare a molte delle cose che abbiamo fatto nella prima stagione. Molti dei gruppi originali e delle coppie che avevamo nella prima stagione, c’è qualcosa di bello nel chiudere il cerchio.

La storia sarà infatti ambientata di nuovo totalmente a Hawkins e i fratelli Duffer stanno per iniziare a lavorare agli script.

Ross Duffer, parlando di come si concluderà la storia, ha spiegato:

Come autore è pericoloso scrivere ore e ore senza sapere dove si sta andando. Preferirei lasciare qualcosa di quel percorso vago e sfocato. Ma se sai quale è la destinazione ti dà chiarezza, è come un faro che brilla in lontananza… Mentre molta della stagione 5 è piuttosto sfocata, gli ultimi 30 minuti sono davvero chiari nelle nostre teste. Se riusciamo a rendere quel percorso in grado di intrattenere, penso che avremo un epilogo in grado di soddisfare. Non si può accontentare tutti, ma speriamo che sia qualcosa che sembra giusto per questa storia.

Che ne pensate delle anticipazioni dei fratelli Duffer sulla stagione 5 di Stranger Things? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Happy Sad Confused, EW