Stranger Things, David Harbour sull’ultima stagione: “Sono felice che sia la fine”

David Harbour ha parlato delle emozioni relative alla stagione finale di Stranger Things, in arrivo prossimamente su Netflix.

L’attore ha svelato che è felice che la stagione sia l’ultima, non per il finale in sé, ma per poter concentrarsi su altre cose:

Sono entusiasta che sia la fine, perché sono entusiasta di fare altre cose. Ci sono così tante altre cose che voglio fare, ma allo stesso tempo, è il mio personaggio preferito che abbia mai interpretato, e quei ragazzi, i fratelli Duffer, sono i miei preferiti e fanno le mie cose preferite. Quindi ovviamente c’è un po’ di vera tristezza.

La cosa bella è che sappiamo che sta andando avanti e non è qualcosa in cui diremo: “Oh, questa è stata l’ultima volta e siamo stati cancellati”. Lo sappiamo e quindi, in questo modo, potrò riversare la mia anima in quest’anno di riprese o nel tempo che ci vorrà solo per girare gli episodi. Potrò riversare la mia anima in Jim Hopper, che ho amato, ma in un certo senso sarà una vera e propria gioia in contrasto con qualcosa in cui devo sentirmi triste. Posso davvero fare cosa deve essere fatto, e bruciarmi dentro la sua cenere.