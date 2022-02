è sicuramente il prodottoche ha avuto più successo negli anni, ma inizialmente al cast era stato detto di non farsi troppe aspettative sul futuro.

Gaten Matarazzo, l’interprete di Dustin, è stato recentemente ospite del podcast di Michael Rosenbaum Inside of You e ha svelato che dopo i primi screener in anteprima degli episodi, gli era stato detto di godersi il momento, perché il successo non sarebbe durato:

Lo portammo sul palco dello Screen Gems in Georgia. C’era questa stanza sul retro… era un piccolo spazio vuoto, una stanzetta vuota e hanno portato fuori questa piccola tv pazzesca con un lettore DVD e un DVD che aveva una versione iniziale del primo episodio dello show. Molte modifiche non erano ancora state finite, c’erano ancora delle inquadrature in cui si poteva vedere il green screen. Non fu nemmeno modificato. Avevano messo insieme la musica, o meglio, un taglio approssimativo della musica. Era solo una bozza di come sarebbe stata la serie, ma ci lavorarono così tanto. C’eravamo tutti, tutto il cast, tutta la troupe, quel giorno. All’epoca era un gruppo piuttosto piccolo e ci siamo seduti e l’abbiamo guardato e ricordo ancora ogni singolo momento ancora oggi, sebbene sia successo sei anni fa. Continuavamo a sentirci dire ‘”Divertitevi finché dura, perché probabilmente non ci sarà una seconda stagione” e l’abbiamo semplicemente guardato e invece noi eravamo tipo “Va bene, siamo in buone mani, siamo al sicuro, vale la pena”.

Vi ricordiamo che la quarta stagione di Stranger Things debutterà su Netflix il 27 maggio con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

