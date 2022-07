Stranger Things, i fratelli Duffer sullo spinoff: “Sarà diverso al 1000%”

I fratelli Duffer sono ritornati a parlare del potenziale spinoff di Stranger Things, confermando che si tratterà di un progetto totalmente originale.

I fratelli Duffer, durante la partecipazione al podcast Happy Sad Confused, hanno dichiarato:

Ho letto questi rumor che sarà uno spinoff su Undici, che ci sarà uno spinoff su Steve e Dustin, o su un altro numero… Per me non è interessante perché lo abbiamo già fatto. Ho trascorso non so quante ore esplorando tutto quello, quindi sarà davvero diverso.