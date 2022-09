Stranger Things: il look di Nancy e Robin doveva essere più sexy

Il look originale di Nancy e Robin nella stagione 4 di Stranger Things era molto diverso da quello visto nella serie tv a inizio estate.

In un’intervista con Insider, la truccatrice Amy L. Forsythe ha svelato che il piano originale non era quello di far sembrare le ragazze studentesse accademiche, ma “più sexy”:

Natalia, Maya, Devin e io abbiamo ci abbiamo giocato molto. Stavamo cercando di trovare cosa avrebbero fatto queste ragazze quando stavano cercando di invecchiarsi. Quindi era in programma che fossero più sexy. Ma poi quella versione è stata accantonata e sono diventate due studentesse accademiche.

