La stagione 5 di Stranger Things sarà l’ultima, dopo di che il mondo dei fratelli Duffer proseguirà in diversi spin off ma Millie Bobby Brown non è interessata a un ulteriore storia su Undici.

In una recente intervista con Total Film, l’attrice ha svelato che vorrebbe vedere un altro ragazzino avere la sua stessa possibilità, e vorrebbe invece concentrarsi sul mondo di Enola Holmes:

Sono così concentrata su Enola Holmes. Stranger Things: l’abbiamo visto, lo adoriamo, ha un cuore grande. Ma facciamo più Enola. Mettiamo più avventure su Netflix. Ma a parte questo, mi piacerebbe vedere un altro bambino di 10 anni con la testa pelata ricevere questa opportunità. Lo aiuterei nella sua impresa.

