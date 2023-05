Tra i fan di Succession c’è anche il regista James Gunn, come dimostra un post condiviso online.

L’attore, per esprimere il suo apprezzamento nei confronti dell’episodio finale della serie, ha coinvolto anche il fratello Sean, ricreando una scena della serie.

I due Gunn hanno infatti scattato una foto nella stessa location dove hanno girato una sequenza dello show Alexander Skarsgard e Kieran Culkin, interpreti di Lukas Matsson e Roman Roy.

Il regista ha inoltre lodato l’episodio finale dello show, sostenendo che ha alzato il livello dimostrando cosa è in grado di fare la narrazione televisiva.

La serie sembra aver con quistato in modo quasi del tutto unanime la critica e il pubblico, tranne Stephen King che nelle ultime ore ha sostenuto su Twitter di non essere interessato alla storia della famiglia Roy.

Il fan, nonostante il successo, non devono però attendersi spinoff: il creatore Jesse Armstrong e i responsabili di HBO hanno confermato che non ci sono in programma ulteriori serie legate alla storia dei protagonisti.

