Il creatore di Suits ha svelato il cambiamento richiesto dal network che non ha seguito, situazione che ha dato vita a un cambiamento importante nella dinamica tra Harvey e Mike, i protagonisti della serie.

Aaron Korsh ha infatti svelato, intervistato da Hollywood & Levine, che i responsabili di USA Network avevano pensato a una versione molto diversa dei personaggi interpretati da Gabriel Macht e Patrick J. Adams. Nella serie Mike Ross ha abbandonato gli studi in legge e Harvey Specter nasconde il suo segreto.

Il creatore della serie ha raccontato:

Questo è ciò che è accaduto. Non so se ho mai raccontato questa storia. Ma abbiamo incontrato molte persone per i ruoli. Inizialmente il network aveva immaginato il rapporto tra Harvey e Mike come se fosse una dinamica tra padre e figlio. Poi io li ho immaginati come fratelli. Non eravamo d’accordo e loro volevano degli attori più anziani per Harvey.

Aaron ha aggiunto:

Ho semplicemente pensato a un paio di cose. Non mi piaceva molto il rapporto tra padre e figlio. Ma ho inoltre pensato… Se questo tizio ha 50 anni e ci sta ancora provando con le donne e cose simili… Non pensavo che andasse bene, credevo non fosse grandioso, capite? Invece sarebbe stato diverso se fosse stato un trentenne. Sarebbe stato difficile crederci. Bisognava farlo crescere. Ma non andava bene avere 50 anni e vivere quello stile di vita da single. Abbiamo affrontato la situazione per così tante settimane, abbiamo fatto migliaia di audizioni, ed era stato difficile raggiungere un accordo.

Non appena è entrato in scena Macht, tuttavia, si è capito che era perfetto per il personaggio. La scelta dell’attore ha quindi dato vita alla dinamica giusta con Mike e anche con Donna Paulsen (Sarah Rafferty), rapporto che i fan hanno apprezzato molto.

Che ne pensate? Ha ragione Korsh sulla dinamica esistente tra Mike e Harvey nella serie Suits?

Fonte: Hollywood & Levine