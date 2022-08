Jordan Elsass ha commentato la sua uscita dal cast della stagione 3 di Superman & Lois in un video realizzato per un fan.

Su Cameo il giovane attore ha infatti parlato della sua salute mentale, rivelando che potrebbe dire addio per sempre alla recitazione.

Jordan ha dichiarato:

Sono state delle settimane difficili, come potete immaginare, con tutto quello che sta accadendo con lo show. Penso sia triste, un vero peccato. So che ero entusiasta per la terza stagione, sicuramente, ma cosa avrei potuto fare? In ogni caso la mia salute mentale è decisamente la mia priorità al 100%. È il culmine. Doveva avere la precedenza. E la mia… Negli ultimi anni… È stato difficile.

Elsass ha proseguito:

Ho bisogno di un po’ di tempo per me stesso. Sto ancora decidendo se continuerò per un po’ a recitare. Potrei andare in un’altra direzione. So che sicuramente sarà una delusione per qualche persona.