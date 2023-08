Suspicion, la serie tv con Uma Thurman è stata cancellata da Apple TV+ dopo una sola stagione.

Secondo le fonti di Deadline, la serie è stata cancellata anche a causa degli scioperi al momento in corso negli Stati Uniti.

Oltre a Uma Thurman, il cast di Suspicion comprendeva Kunal Nayyar (The Big Bang Theort), Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Black Mirror), Elizabeth Henstridge (Agents of SHIELD), Tom Rhys-Harries (White Lines), Elyes Gabel (Scorpion) e Angel Coulby (Dancing on the Edge).

Con il candidato al BAFTA Award Rob Williams (L’uomo nell’alto castello) in qualità di showrunner e produttore esecutivo, Suspicion è basata sulla pluripremiata serie israeliana False Flag ed è prodotta fuori dal Regno Unito da Keshet Productions, Il braccio di produzione britannico di Keshet International. Oltre a Rob Williams, sono produttori esecutivi il candidato all’Emmy Award Chris Long (The Americans), che troviamo anche alla regia, Howard Burch per Keshet Productions, Avi Nir per Keshet Media Group e Anna Winger. La serie è prodotta da Darin McLeod (Watchmen).

Fonte: Deadline