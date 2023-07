Brett Goldstein ha commentato il tweet condiviso dopo il finale della stagione 3 di Ted Lasso che aveva dato il via alle ipotesi dei fan riguardanti un potenziale spinoff che lo avrebbe visto protagonista insieme a Brendan Hunt e Nate, che hanno il ruolo di Beard e Nate.

L’interprete di Roy ha dichiarato:

Per essere precisi, nessuno di noi è stato coinvolto in quel tweet… Penso fosse semplicemente una foto dello show e che molte persone l’abbiano interpretata nel modo sbagliato. Cosa sarebbe quel potenziale spinoff? Sarebbe Roy che prepara dei biscotti per Rebecca, e Beard e Roy che cercano di capire chi può comunicare di meno. E Nate mentre fa tutte le cose interessanti. E molte risate lungo la strada.

Commentando le ipotesi riguardanti i potenziali spinoff (Keeley e Rebecca che si occupano di un team di sole donne, Ted a Kansas City, e Trent Crimm alle prese con un’altra squadra), Brett ha ammesso ironico:

Non so se siano le proposte più probabili per uno spin-off. Penso che il più fattibile sia un dramma ambientato in ospedale con al centro la sorella di Roy.

L’attore ha aggiunto:

Un dramma con al centro i teenager ambientato al liceo con Phoebe sarebbe fottutamente grandioso. Ma mi piacerebbe inoltre che fosse un musical, un musical zombie.

La star di Ted Lasso ha quindi aggiunto divertito:

Un musical zombie ambientato al liceo con Phoebe. Non vorresti non guardarlo. Non mi dispiacerebbe realizzare una serie drammatica religiosa con il figlio di Higgins che è il prete. E sarei inoltre disposto – e lo dico davvero, li si vede nel finale – agli after hours di Bear, quando viene inseguito dall’uomo spaventoso e dalla donna con l’abito rosso, e si scopre che sono una coppia. Vorrei seguire la loro relazione.

Che ne pensate delle divertenti idee di Brett Goldstein per dei potenziali spinoff di Ted Lasso?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

