Il finale della stagione 3 di Ted Lasso è disponibile su Apple TV+ da ieri, e contiene la canzone Father and Son di Cat Stevens. Alcuni in rete hanno subito collegato il finale della serie di Bill Lawrence con quello di Guardiani della galassia Vol.2.

Anche nel caso del film Marvel Studios infatti, la canzone riguardava un padre e un figlio, ma è ovviamente in nessun modo collegata a quanto visto in Ted Lasso.

Ted Lasso la utilizza infatti per evidenziare il rapporto tra padre e figlio, sia tra Ted e suo figlio (per cui torna negli Stati Uniti), sia tra Jaime e suo padre, sia tra le numerose figure paterne presenti nello show.

Stevens, che in seguito ha cambiato il suo nome in Yusuf Islam ha scritto per la prima volta “Father and Son” per un musical mai fatto interpretato da Nigel Hawthorne, che sarebbe stato ambientato durante la rivoluzione russa. La canzone è incentrata su un ragazzo che voleva unirsi alla rivoluzione, il che mette a dura prova il suo rapporto con suo padre, che è un contadino conservatore. Mentre il musical in sé nonha mai visto la luce, “Father and Son” è diventata una delle canzoni simbolo per i rapporti complicati tra padre-figlio.

