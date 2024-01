Prime Video ha ufficialmente ordinato la produzione di The Terminal List: Dark Wolf, la serie prequel dedicata ai personaggi di Ben Edwards e James Reece, interpretati da Taylor Kitsch e Chris Pratt.

Attualmente la produzione non ha svelato in che anni sarà ambientata la storia del progetto in fase di sviluppo da quasi un anno.

Kitsch, annunciando il rinnovo di Terminal List per una seconda stagione, aveva anticipato che sarà ancora più intensa e piena d’azione rispetto alla prima, rivelando che si stava lavorando allo spinoff che ne approfondirà la storia e il percorso che l’ha portato a diventare un agente della CIA.

Dark Wolf sarà prodotta da Jack Carr, autore delle storie alla base degli show, e potrà contare sullo stesso team al lavoro sulla serie originale.

Basata sul romanzo best-seller di Jack Carr, Terminal List segue la storia di James Reece (Chris Pratt) dopo che alla sua squadra di Navy Seal viene tesa un’imboscata durante un’operazione segreta ad alto rischio. Reece torna a casa dalla sua famiglia con ricordi confusi dell’evento e dubbi sulle sue responsabilità. Tuttavia, man a mano che emergono nuove prove, Reece scopre che forze oscure stanno operando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella di coloro che ama.

Che ne pensate? Siete felici del via libera alla produzione di The Terminal List: Dark Wolf?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: TVLine

Le serie imperdibili