Manny Jacinto fa parte del cast della serie Star Wars: The Acolyte e ha rivelato qualche dettaglio del suo personaggio.

In un’intervista rilasciata a Empire, l’attore ha dichiarato che interpreta:

Leslye Headland, che ha creato la serie e l’ha descritta come un insieme di Frozen – Il Regno di Ghiaccio e Kill Bill, ha spiegato che la storia offrirà la possibilità di addentrarsi in una parte mai esplorata della saga di Star Wars:

Quando stai facendo qualcosa di completamente originale, come stiamo facendo noi, vuoi mettere in dicussione lo status quo dell’epoca in cui vivi. Quello che penso sia così interessane attualmente è che tutti pensano di avere ragione! I cavalieri jedi pensano di avere ragione e George Lucas ci ha detto che avevano torto in La minaccia fantasma. Non hanno fatto attenzione a un enorme aspetto del lato oscuro che stava emergendo. Quello sembra un terreno fertile da esplorare per capire cosa sta accadendo a tutti noi attualmente.