Tra i protagonisti della nuova serie di Star Wars intitolata The Acolyte ci sarà anche Manny Jacinto, che ha condiviso le sue emozioni nel far parte del cast durante la Star Wars Celebration.

L’attore, in precedenza protagonista di The Good Place, ha infatti ammesso che semplicemente arrivare sul set è per lui un sogno che diventa realtà.

Manny ha spiegato:

Stiamo girando un progetto di Star Wars! Tutto questo è irreale, è folle, è così fantastico, ed è un onore enorme poterlo fare con questo cast… Si tratta davvero di un sogno, piango ogni giorno semplicemente stando sul set.

Nel cast della serie, con star Amandla Stenberg, ci sono anche Dafne Keen, Carrie-Ann Moss, Jodie Turner-Smith, Lee Jung-Jae, Joonas Suotamo e Charlie Barnett.

The Acolyte sarà ambientato 100 anni prima de La Minaccia Fantasma, verso la fine dell’era dell’Alta Repubblica. La serie sarà incentrata principalmente sull’esplorazione di come “il Lato Oscuro della Forza riuscì a infiltrarsi nella Repubblica proprio all’apice dello splendore dei Jedi”, e risponderà alla domanda: “Come si è arrivati al punto in cui un Signore dei Sith è stato in grado di infiltrarsi nel Senato senza che nessun Jedi se ne accorgesse? Cosa è andato storto, quali scenari hanno condotto a tutto questo?”.

Che ne pensate delle parole di Manny Jacinto sulla sua esperienza sul set di The Acolyte? State attendendo la serie?

Fonte: /Film

