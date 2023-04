La Star Wars Celebration 2023 di Londra inizia oggi, e noi siamo al centro congressi London ExCel per aggiornarvi con tutte le novità e gli annunci del panel più importante della giornata, intitolato “Lucasfilm’s Studio Showcase”.

Il panel viene così descritto sul sito ufficiale della Celebration:

Star Wars Celebration torna in grande stile, inaugurando un evento imperdibile che darà il via alle festività del weekend a tutta velocità. Gli attuali cineasti coinvolti dalla Lucasfilm per i progetti in live-action saranno affiancati da ospiti speciali per discutere delle numerose avventure di Star Wars attuali e future, tra cui The Mandalorian, Andor e molto altro ancora!

Avremo l’opportunità di scoprire di più sui progetti più attesi prodotti dalla Lucasfilm, dando uno sguardo esclusivo su ciò che è in serbo per il futuro dell’universo di Star Wars (e non solo: un anno fa venne infatti mostrata la prima immagine ufficiale di Indiana Jones 5). I progetti in live action spaziano ovviamente tra il cinema e lo streaming, quindi ci aspettiamo anche qualche novità sui prossimi film della saga.

L’articolo verrà aggiornato a partire dalle ore 12:00 italiane.

Star Wars Celebration 2023: le dirette su Twitch

Ogni pomeriggio intorno alle 19:00 ci collegheremo su Twitch per commentare insieme la giornata, gli annunci e le novità dalla Star Wars Celebration.

Star Wars Celebration 2023: dove seguire tutti gli aggiornamenti

L’hashtag ufficiale con cui seguire tutti gli aggiornamenti dalla Star Wars Celebration Europe è, ovviamente, #SWCE, ma anche il più tradizionale #StarWarsCelebration.

Vi consigliamo anche di seguire i canali Instagram di BadTaste e dei due Andrea, presenti alla Celebration:

Inoltre, da qualche tempo BadTaste.it è anche presente su TikTok: seguite il nostro canale per gli aggiornamenti dalla Celebration!

