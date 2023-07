The Acolyte mostrerà a schermo il maggior numero di Jedi mai visti nella saga di Star Wars.

La showrunner di Acolyte Leslye Headland è recentemente apparsa nel podcast di Dagobah Dispatch e ha parlato della serie. Dato che lo show è ambientato alla fine dell’epoca dell’Alta Repubblica è stata in grado di far comparire molti più Jedi:

Direi che The Acolyte si distingue perché sarà il primo capitolo nella timeline di Star Wars live-action. Siamo verso la fine dell’Alta Repubblica, e andremo verso i prequel di George Lucas. Quindi stiamo osservando un periodo di tempo in cui i Jedi sono all’apice del loro potere, stiamo osservando un momento in cui c’è pace in tutta la galassia, ed è stato molto stimolante e interessante realizzare uno Star Wars senza guerra. Tuttavia, la domanda è diventata, ‘Beh, di cosa dovrebbe parlare lo show se non si tratterà di un conflitto galattico?’ E penso che ciò che rende questo show diverso e interessante sia che è dal punto di vista dei cattivi di Star Wars. Queste sono persone che stanno usando la Forza a modo loro, immergendosi nel lato più oscuro della Forza, e lo stanno facendo senza essere sanzionati dall’istituzione più grande, che in questo caso sono i Jedi. E penso che Star Wars parli sempre di qualche versione del perdente contro l’istituzione.

Nel cast della serie, con star Amandla Stenberg, ci sono anche Dafne Keen, Carrie-Ann Moss, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto, Lee Jung-Jae e Joonas Suotamo.

The Acolyte sarà ambientato 100 anni prima de La Minaccia Fantasma, verso la fine dell’era dell’Alta Repubblica. La serie sarà incentrata principalmente sull’esplorazione di come “il Lato Oscuro della Forza riuscì a infiltrarsi nella Repubblica proprio all’apice dello splendore dei Jedi”, e risponderà alla domanda: “Come si è arrivati al punto in cui un Signore dei Sith è stato in grado di infiltrarsi nel Senato senza che nessun Jedi se ne accorgesse? Cosa è andato storto, quali scenari hanno condotto a tutto questo?”.

