Il regista dell’episodio 8 della stagione 2 di The Afterparty, Eric Appel, ha svelato i segreti dietro le riprese della puntata.

Nell’episodio infatti, viene tutto visto dall’obiettivo di un iPhone, per maggiore naturalezza come spiega Appel:

Beh, sai, ho fatto uno spettacolo su Quibi quando ancora esisteva. Quindi ero abituato a riprendere anche cose in verticale. Il mio approccio al film, per quanto strano possa sembrare, è come se lo trattassi seriamente, come se fosse uno degli altri generi cinematografici. Una delle cose che trovo più fastidiose è quando vedo le riprese dell’iPhone in un film o in un programma televisivo e non sembra un vero filmato dell’iPhone, sembra che sia stato girato con un’Alecia o qualcosa del genere. E’ semplicemente molto più furbo. Ho fatto di tutto per cercare di far sembrare che fosse stato scattato da un ragazzo di 17 anni tenendolo in verticale. Anche se l’operatore della macchina da presa, Grant, che ha gestito tutte queste riprese era l’operatore della telecamera fissa per Il Potere del Cane, è un brillante operatore della macchina da presa. Ricordo che continuavo a dirgli di “sminuirlo”. Gli dicevo: ‘Devi peggiorare la situazione’. Adoro quello che stai facendo. Deve sembrare un ragazzino non professionista di 17 anni, che tiene in mano questa cosa”.

E l’ho girato tutto con… ehm, ci è voluto un po’ per convincermi, ma abbiamo girato con l’app nativa della fotocamera dell’iPhone. Ricordo che tutti volevano girare con una Filmic Pro. Quindi avremmo avuto più controllo sull’immagine naturale. E Ho pensato: “Deve sembrare autentico. Ad esempio, quando pizzichi per ingrandire, dobbiamo vedere il momento in cui le lenti cambiano e c’è ancora quel piccolo movimento e le cose vanno fuori fuoco”. Quindi, sai, l’ho preso molto sul serio e, sai, ho provato a dare un’esperienza autentica.