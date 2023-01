The Bad Batch 2: la produttrice parla della possibile apparizione di Boba Fett

I fan di The Bad Batch, la serie animata ambientata nell’universo di Star Wars, da tempo si chiedono se apparirà Boba Fett e ora una delle produttrici del progetto ha affrontato la questione.

Omega, la giovane protagonista della storia prodotta per Disney+, è infatti dal punto di vista genetico la copia di Jango Fett e, di conseguenza, la sorella di Boba.

Jennifer Corbett, intervistata da The Direct, ha quindi parlato della possibilità che l’iconico cacciatore di taglie faccia un’apparizione:

Penso che molte persone lo vogliano perché sono fratello e sorella, ma quello che è importante per lei – a questo punto della sua vita e per la situazione del suo percorso – è diverso. Lei è in una situazione molto diversa da quella in cui si tova Boba.