Dee Bradley Baker, che dà la voce ai cloni di Star Wars, è tornato a parlare dell’impronta di George Lucas su The Bad Batch.

In una recente intervista con Comic Book, il doppiatore ha parlato di come è stata ideata la Bad Batch e di come tutti, George Lucas compreso, avessero parlato dei cloni:

Beh, penso che tu abbia ragione nel dire che, in un certo senso, questa è davvero la fine di un’era. Perché i cloni in Bad Batch erano l’elemento finale di The Clone Wars su cui George Lucas aveva lasciato la sua impronta. Questa è stata la sua idea, partire dando loro un piccolo arco e provare a racocntar euna storia più grande. E tutti hanno detto: “Sì, ci piace”, incluso George, e poi sono tornati a farlo. Quindi hanno finito The Clone Wars e questa è una specie di ultima capsula di salvataggio uscita da quella serie, una capsula chiamata The Bad Batch, e la stanno portando con sé per un atterraggio spettacolare in stile Star Wars. Un finale che so davvero i fan adoreranno. È fantastico e non vedo l’ora che la gente lo veda.

Nella versione originale, Star Wars: The Bad Batch vanta un cast di voci di talento, tra cui Dee Bradley Baker (American Dad!), Michelle Ang (Fear the Walking Dead: Flight 462), Keisha Castle-Hughes (La ragazza delle balene), Jimmi Simpson (Westworld), Noshir Dalal (Lui è Pony) e Wanda Sykes (The Upshaws).

I produttori esecutivi di Star Wars: The Bad Batch sono Dave Filoni (Ahsoka, The Mandalorian), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance), Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) e Carrie Beck (Ahsoka, The Mandalorian), con Josh Rimes (Star Wars Resistance, Star Wars: Visions) nel ruolo di co-executive producer e Alex Spotswood (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels) in quello di senior producer. Rau è anche supervising director con Corbett come capo sceneggiatore.

Titoli episodi e data di uscita

21 febbraio: Episodio 301 “Reclusi”, Episodio 302 “Strade sconosciute”, Episodio 303 “Le tenebre di Tantiss”

28 febbraio: Episodio 304 “Un’insolita tattica”

6 marzo: Episodio 305 “Il ritorno”

13 marzo: Episodio 306 “Infiltrati” & Episodio 307 “Estrazione”

20 marzo: Episodio 308 “Territorio ostile”

27 marzo: Episodio 309 “La messaggera”

3 aprile: Episode 310 “Crisi d’identità” & Episodio 311 “Punto di non ritorno”

10 aprile: Episode 312 “Juggernaut”

17 aprile: Episode 313 “Nella breccia”

24 aprile: Episode 314 “Attacco lampo”

1° maggio: Episodio 315 “È arrivata la cavalleria” (finale)

Fonte: Comic Book

