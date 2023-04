Star Wars: The Bad Batch

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

The Bad Batch tornerà con la stagione 3, che sarà l’ultima: durante la Star Wars Celebration 2023 è stato confermato che i nuovi episodi arriveranno nel 2024 su Disney+.

L’annuncio è stato compiuto dai produttori Brad Rau, Jennifer Corbett e Athena Portillo durante il panel dedicato allo show animato.

I presenti all’evento di Londra hanno potuto vedere un teaser trailer. Il video si apriva con l’Imperatore (Ian McDiarmid) che faceva visita al Dottor Royce Hemlock, responsabile dei tentativi di clonazione, sul Monte Tantiss. Palpatine ribadisce che è essenziale che la struttura rimanga al sicuro e che il lavoro compiuto è di grande importanza per l’Impero. Nel teaser apparivano poi i protagonisti, con Hunter che parlava del fatto che Omega sia stata catturata dall’Impero. La giovane protagonista viene quindi mostrata mentre dice a Crosshair che non ha intenzione di perdere le speranze e di abbandonarlo.

Nel video si vedono poi numerose location, personaggi, cloni, Rex, creature giganti e persino Fennec Shand, personaggio interpretato da Fennec Shand.

The Bad Batch ha come protagonista l’eroico gruppo Clone Force 99, ovvero Bad Batch. Al termine della seconda stagione si è assistito alla morte di Tech, e Omega, che si è scoperto avere una sorella, è stata presa in ostaggio.

