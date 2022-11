Qualche settimana fa, Warner Bros. Discovery ha annunciato che James Gunn e Peter Safran sono diventati i capi dei neonati DC Studios. Non solo è stato rivelato che ci sono degli sceneggiatori che stanno preparando il prossimo film di Superman, con Henry Cavill, ma è stato anche svelato che lo spinoff di GCPD di The Batman, che si pensava fosse morto, è in realtà più vivo che mai. In seguito a questi ultimi aggiornamento, abbiamo deciso di fare un punto sulle serie spin-off di The Batman attualmente in fase di sviluppo.

GCPD e Arkham Asylum

Fino a qualche settimana fa, eravamo tutti convinti che la serie di Matt Reeves sulla polizia di Gotham si sarebbe trasformata nel progetto Arkham Asylum, di cui è stato annunciato anche già lo showrunner. Ma, a quanto pare, i progetti sono in realtà due cose ben distinte. A fine ottobre, Joe Otterson di Variety, ha spiegato che la serie GCPD rimane in fase di sviluppo.

“Anche se Reeves aveva precedentemente detto che lo show di Gotham PD si era “come evoluto” nello show di Arkham”, ha scritto il giornalista su Twitter. “Una persona a conoscenza della situazione afferma che i due progetti sono separati e che la serie su GCPD rimane in fase di sviluppo”.

UPDATE: Although Reeves previously said the Gotham PD show had "kind of evolved" into the Arkham show, an individual w/ knowledge of the situation now says the two are separate projects and the GCPD show remains in development. — Joe Otterson (@JoeOtterson) October 26, 2022

The Penguin

Il primo spinoff di The Batman a essere girato sarà The Penguin, che riporterà Colin Farrell nei panni del personaggio principale. Farrell aveva già rivelato in precedenza che la serie si sarebbe svolta una settimana dopo gli eventi di The Batman, e di seguito alcune delle dichiarazioni più importanti rilasciate dall’attore:

“[Il Pinguino] inizia circa una settimana dopo la fine del film The Batman. Quindi Gotham è ancora un po’ sommersa”, ha raccontato Farrell a Extra durante una recente intervista per il suo nuovo film The Banshees of Inisherin. “Ho letto la prima sceneggiatura del primo episodio e si apre con i miei piedi che sguazzano nell’acqua nell’ufficio di Falcone. Già solo questo, leggendolo, mi ha fatto pensare: ‘Oh, cavolo’. È bellissimo. È così ben scritto”.

L’attore ha anche rivelato che le riprese si svolgeranno a New York e ha accennato alla qualità della sceneggiatura del pilot. Durante un’ulteriore intervista con Collider, Farrell ha dichiarato che non solo la sceneggiatura è buona, ma che potrebbe durare dalle sei alle otto ore. Anche se questo potrebbe significare sei-otto episodi, nulla è stato confermato dallo studio o da qualcuno dietro le quinte della serie.

E voi quale serie attendete di più? Ditecelo nei commenti.