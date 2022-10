Colin Farrell ha letto la sceneggiatura del primo episodio di The Penguin, e ha svelato quando sarà ambientata la serie di HBO Max.

Recentemente intervistato da EXTRA per il suo nuovo film, Farrell ha svelato che la serie sarà un sequel di The Batman, ambientata una settimana dopo il film:

The Penguin inizia circa una settimana dopo la fine di The Batman. Quindi Gotham è ancora un po’ sott’acqua. Ho letto la prima sceneggiatura del primo episodio e si apre con i miei piedi che sguazzano nell’acqua nell’ufficio di Falcone. Anche solo per questo, l’ho letto, e mi son detto “Oh, cavolo”. È bello. È così ben scritto”.