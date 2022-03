Il regista Matt Reeves ha svelato che lo sviluppo della serie spinoff diche doveva essere intitolataè stato sospeso dopo che HBO Max ha deciso di rielaborarla in una storia incentrata in realtà sull’

Lo spin-off era stato ordinato nel 2020, e doveva affiancare il secondo spin-off incentrato sul Pinguino di Colin Farrell creando un universo televisivo accanto al franchise cinematografico lanciato da Reeves. Terence Winter, incaricato di lavorare alla serie, ha lasciato il progetto alcuni mesi fa per divergenze creative.

Parlando al podcast Happy, Sad, Confused, Reeves ha spiegato:

Una cosa che dovevo fare e che invece non farò è la serie sulla polizia di Gotham, che in realtà è stata messa in sospeso. Non la faremo.

Reeves ha quindi parlato della serie, ideata come un prequel delle avventure di Bruce Wayne incentrato sul suo “anno uno”:

Doveva essere simile a Il principe della città di Sidney Lumet, mostravamo il suo “primo anno” visto che nel film siamo nel suo secondo anno, volevo che fosse la sua prima apparizione. Ma non avrebbe dovuto essere una storia di Batman, al centro della trama c’era un poliziotto corrotto. E doveva raccontare quello che accade quando la peggiore gang di Gotham era in realtà la polizia della città. E Batman doveva incrociare il loro percorso, non avrebbe mai incontrato Gordon, doveva esserci qualcuno con cui scontrarsi, ma sarebbe stata una battaglia per la sua anima. A me va benissimo che abbiano cambiato piani. A loro non piaceva quest’idea. Volevano che fosse… una serie incentrata su un personaggio più noto. Li capisco, quindi forse magari un giorno faremo quella serie.

Parlando con The Cyber Nerds, Reeves è entrato più nel dettaglio della trasformazione che sta subendo la serie mentre è in sospeso:

Quella serie sul Gotham City Police Department… la storia si è evoluta. Ora l’abbiamo trasformata in una storia che racconta cosa succede nel mondo di Arkham che abbiamo introdotto nel nostro film, e ovviamente ci saranno alcuni dei personaggi… È come una specie di film horror, o di casa dei fantasmi… ambientato ad Arkham. L’idea è che come Gotham è un personaggio nel nostro film, Arkham lo sia nella serie. Un modo molto originale e inedito di presentare questi personaggi e questa ambientazione.

Che il “personaggio più noto” sia quello interpretato da Barry Keoghan alla fine di The Batman? Reeves insiste che la scena in questione non serve a impostare un sequel del suo film: forse servirà a impostare la serie su Arkham?

Detto questo, la serie è attualmente in pausa mentre viene rielaborata completamente. Showrunner del progetto, che continua a essere prodotto a livello esecutivo da Reeves, è ora Joe Barton.

Vi ricordiamo che The Batman è uscito al cinema lo scorso 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Che ne pensate della scelta di sospendere lo sviluppo della serie spinoff di The Batman? Lasciate un commento!