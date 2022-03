è tornato a parlare con Variety della scena tagliata con Barry Keoghan in, il film DC ora nelle sale italiane.

Oltre alla sequenza finale con l’Enigmista, infatti, il Joker di Barry Keoghan avrebbe dovuto comparire anche in una sequenza a metà film, con Batman che si intrufola ad Arkham:

Mentre parlano, poi, Batman dice a Joker che vuole capire come pensa l’Enigmista e Joker gli risponde: “Cosa intendi dire quando parli di scoprire come pensa? Voi pensate allo stesso modo“. Reeves ha così spiegato:

Ha poi ribadito:

Non è una easter egg, una di quelle scene dei titoli di coda Marvel o DC in cui preannunciano il prossimo film. Infatti non ho idea di quando e se quel personaggio tornerà nei film. La mia idea era più quella di sottolineare che se pensate che i guai sono finiti a Gotham, potete scordarvelo.

Come già detto, la sequenza sarà svelata al pubblico prossimamente, ma Reeves ha preannunciato che Keoghan potrebbe apparire altrove:

Potrebbero esserci altri posti, in cose che avrei interesse ad ambientare ad Arkham, potenzialmente per HBO Max. Lì ci saranno cose di cui abbiamo parlato, perciò è sicuramente possibile. Non è neanche impossibile che Joker torni nel nostro mondo in un’altra storia.