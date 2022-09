I creatori di The Big Bang Theory, in occasione del quindicesimo anniversario dal debutto della serie sugli schermi di CBS, hanno parlato della possibilità che venga realizzato in futuro un revival.

Bill Prady ha spiegato a Entertainment Weekly:

Per me è difficile immaginare cosa si potrebbe vedere dopo il finale della serie perché penso fosse uno degli episodi più belli e soddisfacenti. La chiusura che ha portato era fantastica, è dura immaginare come si potrebbe riaprire la storia.

Chuck Lorre ha aggiunto:

Non penso che si sia lasciato qualcosa in sospeso. Quello era un finale quasi perfetto che abbiamo sognato di poter realizzare, l’ho amato.

Prady ha però confermato che sarebbe felice di rivedere i personaggi insieme:

Mi piacerebbe essere su un palco da qualche parte e rivedere di nuovo questi personaggi? Sì, assolutamente. Posso immaginare un modo per farlo? No, non ci riesco. Ma, personalmente, mi piacerebbe andare allo Studio 25, vedere quel set, quei costumi e quelle persone? Sì, mi emoziono semplicemente pensandoci. Ma non so come potremmo farlo.

Fonte: Entertainment Weekly