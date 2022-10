In occasione del quindicesimo anniversario del debutto di The Big Bang Theory, Vanity Fair ha realizzato una lunga intervista con Kaley Cuoco e Johnny Galecki, interpreti di Penny e Leonard, per parlare della loro relazione dentro e fuori lo schermo. Nella finzione, i loro personaggi, dopo essersi allontanati e tornati insieme più volte, alla fine si sposano e hanno almeno un figlio; gli attori invece si sono frequentati esclusivamente per due anni, dal 2008 al 2010. Vi riportiamo le principali curiosità emerse.

La nascita della relazione tra Cuoco e Galecki e tra i personaggi di The Big Bang Theory

Prima delle serie, i due attori non si conoscevano, ma al primo incontro è nata un’immediata connessione:

Cuoco: All’inizio avevo una grossa cotta per Johnny. Non lo nascondevo nemmeno. Ha una tale spavalderia. All’epoca uscivamo entrambi con altre persone, ma io avevo occhi solo per Johnny. Poi, quando ho scoperto che anche lui aveva occhi per me, ho pensato: “Oh, saranno guai“. Galecki: Ho una personalità sana, ma devi davvero prendermi a randellate in testa per farmi capire che stai flirtando con me. Prima che io e Kaley iniziassimo a frequentarci, non avevo la minima idea di una cotta.

Durante il sesto episodio, Il paradigma della Terra di Mezzo, dunque, avviene il primo bacio sia tra i due personaggi che per gli stessi interpreti, come ammette Cuoco:

Per tutte le scene fino a quando non ci siamo messi insieme nella vita reale, era ovvio che c’era sempre qualcosa. C’era chimica e ci stavamo prendendo una cotta l’uno per l’altra. È stato così per tutta la prima stagione, finché non ci siamo messi insieme davvero. Ero molto nervosa per entrambi [i primi baci sullo schermo e nella vita reale]. Voglio dire, lo baciavo come Penny prima che uscissimo insieme, ed è strano quando hai una cotta per qualcuno e lo baci come attore.

La fine della relazione tra i due attori

Ma dopo quasi due anni di frequentazione , la relazione tra i due attori è giunta al termine. Galecki spiega le ragioni e riflette sul difficile equilibrio tra pubblico e privato:

Johnny Galecki: Veniamo da mondi molto diversi, ma sembriamo anche fonderci l’uno nel mondo dell’altro in un certo modo. È stato molto divertente insegnarci l’un l’altro cose diverse, ma poi quando sono arrivato a volere cose diverse, questo ha reso le cose più complicate. Ovviamente io ero interessato ai documentari sull’acqua russa e lei no. Credo che una delle cose che ha creato un abisso tra noi sia stata la mia rigida politica sulla privacy, mentre Kaley era molto, molto aperta sulla sua vita. Non mi sentivo a mio agio nel renderla pubblica e credo che questo abbia ferito un po’ i sentimenti di Kaley, e posso capirlo. Non era certo perché mi vergognassi di lei o della nostra relazione, ma volevo proteggere l’accettazione di Penny e Leonard da parte del pubblico, senza distrazioni da parte dei tabloid. Sono riservato in generale, ma la cosa mi metteva particolarmente a disagio perché stavamo lavorando insieme e lo show stava crescendo a vista d’occhio. A un certo punto mi è sembrato che stessimo vivendo nella menzogna, perché andavamo alle premiazioni e alle cerimonie e fingevamo di non essere una coppia, mentre in realtà eravamo una coppia molto innamorata.

L’ambiguità tra la realtà e la finzione

Poco dopo la loro rottura tra Cuoco e Galecki, gli sceneggiatori stavano scrivendo anche di quella tra Penny e Leonard. Una semplice coincidenza, ma che ha causato qualche preoccupazione tra gli autori e gli stessi interpreti:

Bill Prady [sceneggiatore]: Ricordo che ero preoccupato perché eravamo nella parabola di una rottura tra Leonard e Penny, ed ero preoccupato di non voler ferire qualcuno che ci era passato di recente. Ma sono stati fantastici. Ricordo che Kaley ha parlato di qualcosa che avevamo scritto e ci ha detto che era sorprendentemente fedele a qualcosa che avevano vissuto. Cuoco: Troppe cose erano stranamente simili! Pensavo che ci fossero delle telecamere nelle nostre case perché le cose mi sembravano stranamente vicine [a quello che accadeva] in casa.

Si arriva poi al momento in cui la separazione tra i due personaggi diventa ufficiale, nel ventesimo episodio della terza stagione, Gli spaghetti catalizzatori:

Nikki Lorre [assistente alla regia]: In uno dei primi episodi diretti da Anthony Rich hanno scritto una scena in cui Penny e Leonard si lasciavano, e la scena si svolgeva nella lavanderia, ed è stato molto difficile per Johnny e Kaley perché sentivano che [gli sceneggiatori] stavano leggendo troppo nella loro relazione e le parole non davano credito alla relazione di Leonard e Penny. Credo che la cosa sia arrivata fino alla writer’s room, e gli sceneggiatori hanno dovuto spiegare che non si trattava di un commento sulla relazione tra Kaley e Johnny. Hanno detto di fidarsi di loro perché stavano onorando Leonard e Penny. Johnny e Kaley hanno preso la cosa molto, molto seriamente, ma anche in questo caso non sono mai esplosi, né si sono messi sulla difensiva o hanno fatto i drammatici. Hanno perseverato in quella che posso solo immaginare sia stata una situazione davvero difficile e imbarazzante da affrontare. Cuoco: Ricordo di essere stata molto, molto emotiva durante quell’episodio, e soprattutto durante quelle scene specifiche. Credo di aver avuto bisogno di piangere.

Nel corso di The Big Bang Theory, Penny e Leonard vanno dunque incontro a varie vicissitudini sentimentali e a un certo punto Cuoco e Galecki erano convinti che questo fosse opera di Chuck Lorre [creatore della serie] per prenderli in giro:

Cuoco: All’improvviso, abbiamo iniziato a notare che c’erano scene di bacio in più per i nostri personaggi, e/o scene di sesso. Mi sono detta: “Credo che Chuck ci stia prendendo per il c*lo!“. Eravamo convinti. Convinti! “Sì, vogliono che usciamo e ci lasciamo nel mio show“. Galecki: Anche se era una cosa naturale per i personaggi, credo che ci stesse prendendo per il c*lo. Se è stata una coincidenza, è stata una coincidenza molto puntuale.

FONTE: Vanity Fair