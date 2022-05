Nella stagione 3 disi assisterà anche all’episodio ispirato ae il creatore della serie Eric Kripke ha anticipato che uno dei momenti della storia originale non sarà presente nella versione televisiva.Tra le pagine viene raccontata la parodia di un evento dedicato ai supereroi mostrandoli alle prese con un folle weekend all’insegna di comportamenti sopra le righe e senza freni.

Nel fumetto Patriota viene tormentato da Soldatino e decide così di convincerlo che se avrà un rapporto sessuale con lui potrà entrare a far parte dei Sette. Dopo aver ottenuto ciò che vuole, tuttavia, Patriota gli dice che non è stato abbastanza bravo.

Kripke ha ora anticipato:

Amo quella scena ed è esilarante, ma per una dozzina di motivi, che verranno tutti rivelati quando vedrete la stagione, semplicemente non si adattava. Ne abbiamo parlato. Andava contro molte altre cose che stavamo cercando di costruire con Soldatino. Quindi, sfortunatamente, quel momento è stato eliminato.

Nella versione televisiva del personaggio, affidata a Jensen Ackles, ci saranno infatti molte differenze rispetto alla storia originale di Soldatino. Kripke ha descritto il nuovo arrivo nella serie come “Patriota prima di Patriota”, ovvero una persona dotata di poteri che era incredibilmente popolare e otteneva ciò che voleva.

L’adattamento di Herogasm ha comunque soddisfatto Jack Quaid che ha dichiarato:

Ho letto tutti i fumetti quando sono stato scelto per la parte di Hughie e quello era uno dei numeri che mi ha fatto pensare ‘Okay dobbiamo farlo, o realizzarne una versione, perché è la cosa più folle che io abbia mai letto’. Penso che siamo rimasti fedeli al fumetto. Non posso dire molto e penso che la gioia di Herogasm sia capire cosa significa esattamente, vederlo e scoprire come si svolge. Ti porta in posti che sono inaspettati.