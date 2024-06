Eric Kripke ha svelato che Antony Starr ha voluto fare un cambiamento importante nel quarto episodio della stagione 4 di The Boys, modificandone così la storia di Patriota in modo cruciale.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata il leader dei Sette ritorna nel laboratorio di Vought dove è cresciuto per affrontare i ricercatori che lo hanno torturato da bambino, comportandosi in modo crudele con loro e punendoli in risposta alla sua rabbia.

Barbara prova a fermarlo, senza riuscirci, e Patriota la lascia viva dopo aver ucciso il resto degli altri membri dello staff, chiudendola nella ‘stanza dei cattivi’ con i resti degli altri. Patriota si allontana poi ricoperto di sangue, dopo aver detto probabilmente addio definitivamente alla sua umanità.

Lo showrunner ha quindi svelato il cambiamento compiuto da Starr rispetto allo script:

La bozza originale aveva Patriota che andava lì ed era semplicemente crudele dall’inizio alla fine. Era il fatto che era andato lì appositamente per torturare queste persone e in pratica strappare le ali alle mosche. Ant mi ha chiamato e ha detto: ‘Quello per me è sbagliato. Questa è come la mia casa. Penso ci sarebbero dei momenti in cui sarei davvero infantile e alle volte confuso. Potrei essere crudele, ma poi mi sentirei male per essere stato crudele e potrei semplicemente essere questa persona incasinata che non sai mai come reagirà’.