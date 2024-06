Lo showrunner di The Boys, Eric Kriple, ha confermato che la storia di Patriota nella serie targata Prime Video sarà diversa da quella raccontata tra le pagine dei fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nell’opera originale si scopre che Black Noir è un clone malvagio di Patriota, che in realtà non è cattivo, ed è lui ad aver compiuto atti diabolici.

Nella stagione 4 è stata introdotta una nuova versione di Black Noir.

Kripke, intervistato da Variety, ha svelato che nelle puntate non ci sarà la svolta legata al clone, perché avrebbe sminuito la storia dei Sette e l’evoluzione del personaggio verso la sua posizione da leader.

Eric ha sottolineato:

No, non sarà così e non mi dispiace dirlo. Nei fumetti è un clone di Patriota e lo è sempre stato, ed è in realtà lui ad aver compiuto queste cose orribili. E, ribadisco, è una svolta fantastica. Ma è una situazione in cui il villain che si stava seguendo non è realmente il cattivo. L’esperienza può variare e sono certo che i fan siano arrabbiati perché non andrà in quel modo, ma non mi sembrava soddisfacente. Ho pensato: ‘Se sto seguendo questo villain, voglio che questo tizio sia il villain. Quindi non sono mai stato realmente convinto dall’idea del clone.