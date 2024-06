Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Uno dei momenti della stagione 4 di The Boys che ha sconvolto e fatto parlare di più i fan è quello del secondo episodio ambientato in una sauna, di cui si scopre un particolare retroscena grazie a una foto scattata sul set.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata si incontra Splinter, in grado di creare dei duplicati di sé stesso.

In occasione della TurthCon viene seguito da Frenchie e Kimiko, che vorrebbero scoprire qualche dettaglio in più su di lui e sul suo legame con Firecracker, provando inoltre a capire perché Sister Sage è così interessata a loro.

I due protagonisti lo seguono poi nella sauna dell’hotel, dove trovano Splinter con sei suoi duplicati, impegnati in un’attività sessuale che ha scatenato i commenti online degli spettatori.

Sulla piattaforma di Prime Video, grazie alla funzionalità X-Ray, si è quindi ironizzato sulla scena dichiarando: “L’attore Rob Benedict vuole ricordare a tutti che ha studiato Shakespeare alla Northwestern University. Non siamo obbligati per contratto a rispettare la sua richiesta. Si tratta semplicemente di un gesto gentile”.

Zane Knisely di Master SFX Studios ha ora pubblicato online una foto in cui si mostra un dettaglio riguardante la realizzazione di quella scena, mostrando come fosse stato creato un sedere prostetico per realizzare i ciak.

Che ne pensate della foto che rivela il divertente retroscena della scena della sauna nella stagione 4 di The Boys? Lasciate un commento!

