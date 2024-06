The Boys

La stagione 4 di The Boys, nonostante le tante critiche dei fan, ha stabilito un nuovo record di ascolti per il franchise di Amazon Prime Video registrando un aumento del 21% rispetto ai dati ottenuti nei primi quattro giorni di presenza in catalogo dal capitolo precedente della storia.

I nuovi episodi sono entrati tra i primi cinque show originali più visti di sempre, rimanendo alle spalle solo della seconda stagione di Reacher.

The Boys ha raggiunto la prima posizione in 160 nazioni e il 60% dei suoi spettatori provengono dall’esterno dei confini degli Stati Uniti, con performance significative in Brasile, Regno Unito e India.

La serie ha già ottenuto il rinnovo per la quinta stagione da parte di Prime Video ed è prodotta da Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, Kripke Enterprises, Original Film, e Point Grey Pictures.

Nella quarta stagione, il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Homelander, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader di The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

Il cast di The Boys vede protagonist Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. La quarta stagione accoglierà, inoltre, Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

