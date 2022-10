The Boys: l’action figure esclusiva di Salsiccia dell’Amore

Derek Jones, l’attore di The Boys, ha mostrato l’esclusiva action figure di Salsiccia dell’Amore che ha ricevuto negli scorsi giorni.

L’attore ha ricevuto l’action figure, fatta apposta per lui, e la mostra orgoglioso nel post che potete vedere qui sotto. Ovviamente è stato riprodotto anche il suo potere speciale.

View this post on Instagram

Questa è senza dubbio la cosa più bella che abbia mai avuto! Fate i complimenti ai talentuosi two_brothers_1979 per aver disegnato l’action figure di Salsiccia dell’Amore unica nel suo genere, per favore date un’occhiata agli altri loro lavori! Un grande ringraziamento anche a tbtmanagement per averla realizzata. Non posso dirvi quanto mi sento fortunato ad avere un manager che ha fatto una cosa del genere per me.