Antony Star ha spiegato come è nato nella serie The Boys il feticismo di Patriota legato al latte, elemento narrativo presente fin dalla prima stagione.

L’attore, intervistato da Rolling Stone, ha raccontato:

Mi ricordo che è emerso negli script – tutto il merito va al team di autori, perché è così strano. Ha preso il via con i raggi-X mentre guardavo la mia figura materna edipica mentre stava allattando al seno, e mi struggo e ho un rapporto di gelosia nei confronti del bambino. E poi, all’inizio della stagione 2, ho trovato… Patriota ha trovato in un freezer del suo latte e inizia a berlo, usa il laser, viene scoperto.

L’attore ha aggiunto:

Ed è stato così divertente e strano, penso di aver mandato a Eric Kripke un’e-mail dopo quella scena in cui dico: ‘Amico, dobbiamo mettere più latte possibile in questo show. Sarà un elemento ricorrente o un segno di riferimento. Dobbiamo farlo’. E ha risposto: ‘Sono un passo in avanti, fratello. Lo metterò ovunque’. E quindi ora, non appena abbiamo un’opportunità, c’è la cosa del latte. Non dobbiamo nemmeno fare qualcosa, se guardo semplicemente qualcuno e bevo del latte, c’è un significato nascosto. Ed è diventata una cosa realmente divertente. I fan sono con noi e l’hanno apprezzato.

Che ne pensate del feticismo di Patriota per il latte nella serie The Boys?

Nella quarta stagione, il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Homelander, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader di The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

Il cast di The Boys vede protagonist Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. La quarta stagione accoglierà, inoltre, Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Rolling Stone

Le serie imperdibili