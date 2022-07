The Boys: Eric Kripke conferma che il pubblico non ha visto la fine di [SPOILER]

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

The Boys si è conclusa ieri con la sua terza stagione, con un finale ricco di azione che ha lasciato in sospeso i destini di diversi personaggi. Soldatino è tornato in ibernazione e potrebbe benissimo restarci, ma lo showrunner Eric Kripke ha confermato che rivedremo ancora Queen Maeve.

Dopo una brutale battaglia con Patriota, Maeve decide finalmente di fare un passo avanti e di sacrificarsi per il bene comune, lanciandosi con Soldatino attraverso la finestra prima che potesse esplodere e distruggere l’intero edificio (o peggio).

Tuttavia, questo si è rivelato essere un falso indizio almeno per quanto riguarda il destino di Maeve, poiché in seguito il pubblico apprende che la Supereroina è sopravvissuta – anche se senza i suoi formidabili poteri. Gli ultimi istanti la vedono dire addio a Starlight pronta per vivere una vita normale con la sua ragazza Elena.

Sembrava un meritato lieto fine per questo membro storico dei Sette (che nei fumetti muore davvero), ma a quanto pare sembra che si riunirà alla mischia prima della fine della serie.

“Stavamo intenzionalmente costruendo un lieto fine per lei, da sempre, per molte ragioni“, racconta Kripke a TV Line. “Uno: se lo meritava. Che ci crediate o no, The Boys è un universo basato sulla moralità, e quando fai le scelte giuste vieni ricompensato, e lei si meritava un lieto fine con Elena“.

Si spera che a Maeve venga concesso un po’ di tempo per godersi la sua vita lontano dalla follia, ma Kripke aggiunge che anche se “[Maeve e Dominique] si prenderanno sicuramente una pausa… la serie non finirà di certo senza che Maeve possa tornare.

